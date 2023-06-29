سوريا تدين التطاول على القرآن الكريم: عمل مشين

دانت دمشق بأشد العبارات التطاول على القرآن الكريم من أحد المتطرفين بموافقة الحكومة السويدية، ووصفته بالعمل المشين.

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، إن "الجمهورية العربية السورية، تدين بأشد العبارات العمل المشين بالتطاول على القرآن الكريم صبيحة أقدس الأيام عند ملايين المسلمين، من قبل أحد المتطرفين، بإذن وموافقة الحكومة السويدية".وأضاف المصدر أن "هذه الجريمة عدا عن كونها تمس مشاعر ملايين المسلمين وتتناقض مع مشاعر المحبة والاحترام بين الأديان، فإنها توضح بشكل لا لُبس فيه المستوى الأخلاقي الذي انحدرت إليه الحكومات الغربية، والنفاق وكذب القيم التي تدعيها، والتي لم يصل إليها أعتى الجماعات تطرفاً وبعداً عن القيم الإنسانية والروحية".وتابع أن "على حكومات الغرب التي تعاني من عقدة التفوق الحضاري، التوقف عن نشر وتأجيج مشاعر الكراهية بين الشعوب، وأن تعلم بأن حرية البعض تتوقف عند حدود حرية الآخرين واحترام مشاعرهم، وبالتالي فإنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال تبرير جريمتها بالاعتداء على القرآن الكريم".وأقدم سويدي متطرف الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، بتمزيق وحرق القرآن خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد. (روسيا اليوم)