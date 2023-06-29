متى ستبدأ الولايات المتحدة باستخراج الماء والحديد من تربة القمر؟

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنها تخطط للبدء في عمليات استخراج تجريبية لموارد القمر قبل عام 2032.وأشارت "ناسا" إلى أن أولى العمليات ستكون مخصصة لإستخراج الماء والأكسجين من تربة القمر وبعد ذلك ستبدأ عمليات استخراج الحديد والمعادن الأرضية النادرة.وتنوى ناسا تقييم حجم الموارد بما فيها الطاقة والماء وتربة القمر من أجل جذب الإستثمارات. (روسيا اليوم)