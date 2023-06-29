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"الكتاب الأسود"... ماذا يتضمّن؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 06:15
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نشرت وزارة الدفاع الروسية كتابا بعنوان "الكتاب الأسود. الفظائع الحديثة لأتباع بانديرا – النازيين الأوكرانيين الجدد 2014-2023" للكاتبين ماكسيم غريغورييف والبروفيسور ميخائيل مياخكوف.

وقد شارك في إصدار الكتاب الجمعية التاريخية العسكرية الروسية ومؤسسة ميخائيل غوردييف لدراسة الديمقراطية، حيث يتضمن الكتاب عددا من الشهادات للضحايا وشهود العيان وأجزاء من مواد التحقيق والصور، ويشمل الجرائم التالية:
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- تعذيب المدنيين والعسكريين الروس

- زرع الألغام للمناطق الهادئة في المدن والبلدات

- السطو المسلح والسرقة

- الجرائم ضد الإنسانية

- قتل الصحفيين الروس

- قتل المدنيين لأغراض دعائية

والغرض من الكتاب هو تعريف أكبر عدد ممكن من القراء في روسيا والخارج على جرائم السلطات الأوكرانية والجيش الأوكراني. (روسيا اليوم)
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