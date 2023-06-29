"كارثة" حدثت خلال عبور الجيش الأوكراني حقل ألغام روسي

كشفت وسائل إعلام غربية، عن المحاولة الأوكرانية الفاشلة لعبور إحدى الحقول، بعد وقوعهم في مصيدة ألغام روسية، حيث أدت إلى خسائر كارثية.

وذكرت مجلة "فوربس" في تقرير لها، أن محاولة القوات الأوكرانية لعبور حقل ألغام روسي، جنوبي أوكرانيا، سبّبت خسائر كارثية للقوات والمعدات المهاجمة، يوم 8 حزيران الجاري.

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وبدأ الحادث، عندما حاولت القوات الأوكرانية عبور حقل الألغام جنوب قرية "مالا توكماتشكا"، في منطقة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، من أجل تجاوز القوات الروسية المتمركزة في بلدة روبوتاين، بحسب "فوربس".

وقالت المجلة إن محللين عسكريين قاموا بإحصاء المركبات القتالية الأوكرانية المحطمة والتي تم التخلي عنها، حيث بلغ عددها العشرات.

وفي السياق نفسه، كشف إعلامي أوكراني أن مصيدة الألغام الروسية، كانت كفيلة بالقضاء على اللواءين 47 و33 التي استخدمت مركبات ودبابات غربية الصنع دمرت جميعها.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون). (سبوتنيك)