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عربي-دولي

أين يذهب حصى الجمرات بعد أداء نسك الرمي؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 06:18
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الكثيرون يتساءلون عن مصير حصى الجمرات بعد أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من رميها، أثناء أداء نسك الرمي بمشعر منى، ومع تعدد أدوار منشأة الجمرات، حيث تتساقط الحصوات على الشواخص الثلاثة الممتدة إلى أربعة طوابق في عمق يصل إلى 15 متراً.
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وفي تفاصيل ذلك، وبعد انتهاء الحجاج من مناسك رمي الجمرات، تبدأ عملية وآلية التعامل مع الحصوات في أولى أيام الرمي وثاني الأيام وثالثها، لتتساقط بشكل عمودي باتجاه الأسفل وتستقر في قبو المنشأة، حيث تجتمع هذه الحصوات داخل عمق في الشواخص الثلاثة يصل إلى 15 متراً، وتقوم بعد ذلك عدد من السيور الآلية، بتجميع الحصى الملقى بواسطة الحجاج، وغربلته ورشه بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة، قبل نقله إلى المركبات وتخزينه، والتعامل معه بعد انقضاء الموسم، فأطنان الحصى تقدر كميتها في مواسم الحج حسب أعداد حجاج بيت الله الحرام. (العربية)
 
 
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