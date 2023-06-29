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عربي-دولي

إيران تعزز "الجاهزية العسكرية" على حدود أفغانستان

Lebanon 24
29-06-2023 | 06:19
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أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني أحمد كودرزي، الخميس، تعزيز "الجاهزية العسكرية والدفاعية" على الحدود الشرقية للبلاد، المجاورة لأفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الرسمية عن كودرزي قوله إن التعزيزات على الحدود الشرقية ستضمن تدريب القوات وتطوير الأجهزة والعتاد العسكري هناك، مشيراً إلى أن التعزيزات ستشمل الجوانب اللوجيستية والتسليحية وعلى مستوى الأفراد.

وأكد أن هذه الإجراءات "وقائية" وتأتي في إطار سياسة الدفاع عن أمن البلاد.

وشهدت الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مؤخراً اشتباكات مع مسلحين أسفرت عن سقوط عناصر من القوات الإيرانية.
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