براً وبحراً وجواً.. تعرفوا بالأرقام إلى القدرات العسكرية لجيوش دول الخليج

عملت غالبية دول الخليج العربي خلال السنوات الماضية على زيادة قدرات قواتها المسلحة البرية والبحرية والجوية في إطار تعزيزها في ظل التوترات التي تعصف بالعالم.
وأبرمت دول خليجية عدة صفقات مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا ودول أخرى لشراء طائرات ومعدات عسكرية متقدمة.
وفي ما يلي قائمة تستعرض القدرات العسكرية لجيوش دول الخليج وترتيبها بين جيوش العالم:
1- الجيش السعودي:
- الترتيب: 22 عالمياً
- ميزانية الدفاع: 78.4 مليار دولار
- عدد الجنود: 480 ألفاً
- عدد الطائرات: 1106
- عدد الدبابات: 1300
- عدد المدرعات: 6202
المدافع ذاتية الحركة: 750
- المدافع المقطورة: 1818
- راجمات الصواريخ: 275
- الوحدات البحرية: 57
2- الجيش الإماراتي:
- الترتيب: 56 عالمياً
- ميزانية الدفاع: 25.2 مليار دولار
- عدد الجنود: 77 ألفاً
- عدد الطائرات: 565
- عدد الدبابات: 274
- عدد المدرعات: 26196
- المدافع ذاتية الحركة: 124
- المدافع المقطورة: 76
- راجمات الصواريخ: 149
- الوحدات البحرية: 79
3- الجيش الكويتي:
- الترتيب: 78 عالمياً
- ميزانية الدفاع: 8.2 مليار دولار
- عدد الجنود: 48 ألفاً
- عدد الطائرات: 99
- عدد الدبابات: 367
- عدد المدرعات: 909
- المدافع ذاتية الحركة: 74
- المدافع المقطورة: لا يوجد
- راجمات الصواريخ: 27
- الوحدات البحرية: 123
4- الجيش القطري:
- الترتيب: 65 عالمياً
- ميزانية الدفاع: 5.8 مليار دولار
- عدد الجنود: 19 ألفاً
- عدد الطائرات: 165
- عدد الدبابات: 134
- عدد المدرعات: 3100
- المدافع ذاتية الحركة: 46
- المدافع المقطورة: 12
- راجمات الصواريخ: 47
- الوحدات البحرية: 86
5- الجيش العُماني:
- الترتيب: 76 عالمياً
- ميزانية الدفاع: 8.4 مليار دولار
- عدد الجنود: 46 ألفاً
- عدد الطائرات: 128
- عدد الدبابات: 117
- عدد المدرعات: 932
- المدافع ذاتية الحركة: لا يوجد
- المدافع المقطورة: 183
- راجمات الصواريخ: 12
- الوحدات البحرية: 22
6- الجيش البحريني:
- الترتيب: 79 عالمياً
- ميزانية الدفاع: 1.5 مليار دولار
- عدد الجنود: 13 ألفاً
- عدد الطائرات: 110
- عدد الدبابات: 180
- عدد المدرعات: 833
- المدافع ذاتية الحركة: 38
- المدافع المقطورة: 26
- راجمات الصواريخ: 17
- الوحدات البحرية: 48