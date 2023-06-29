براً وبحراً وجواً.. تعرفوا بالأرقام إلى القدرات العسكرية لجيوش دول الخليج

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وأبرمت دول خليجية عدة صفقات مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا ودول أخرى لشراء طائرات ومعدات عسكرية متقدمة.وفي ما يلي قائمة تستعرض القدرات العسكرية لجيوش دول الخليج وترتيبها بين جيوش العالم: