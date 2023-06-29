Advertisement

عربي-دولي

براً وبحراً وجواً.. تعرفوا بالأرقام إلى القدرات العسكرية لجيوش دول الخليج

Lebanon 24
29-06-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1082522-638236425022892873.jpg
Doc-P-1082522-638236425022892873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عملت غالبية دول الخليج العربي خلال السنوات الماضية على زيادة قدرات قواتها المسلحة البرية والبحرية والجوية في إطار تعزيزها في ظل التوترات التي تعصف بالعالم.

وأبرمت دول خليجية عدة صفقات مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا ودول أخرى لشراء طائرات ومعدات عسكرية متقدمة.
Advertisement

وفي ما يلي قائمة تستعرض القدرات العسكرية لجيوش دول الخليج وترتيبها بين جيوش العالم:
 
1- الجيش السعودي:
 
- الترتيب: 22 عالمياً
 
- ميزانية الدفاع: 78.4 مليار دولار
 
- عدد الجنود: 480 ألفاً
 
- عدد الطائرات: 1106
 
- عدد الدبابات: 1300
 
- عدد المدرعات: 6202
 
المدافع ذاتية الحركة: 750
 
- المدافع المقطورة: 1818
 
- راجمات الصواريخ: 275
 
- الوحدات البحرية: 57

2- الجيش الإماراتي:
 
- الترتيب: 56 عالمياً
 
- ميزانية الدفاع: 25.2 مليار دولار
 
- عدد الجنود: 77 ألفاً
 
- عدد الطائرات: 565
 
- عدد الدبابات: 274
 
- عدد المدرعات: 26196
 
- المدافع ذاتية الحركة: 124
 
- المدافع المقطورة: 76
 
- راجمات الصواريخ: 149
 
- الوحدات البحرية: 79

3- الجيش الكويتي:
 
- الترتيب: 78 عالمياً
 
- ميزانية الدفاع: 8.2 مليار دولار
 
- عدد الجنود: 48 ألفاً
 
- عدد الطائرات: 99
 
- عدد الدبابات: 367
 
- عدد المدرعات: 909
 
- المدافع ذاتية الحركة: 74
 
- المدافع المقطورة: لا يوجد
 
- راجمات الصواريخ: 27
 
- الوحدات البحرية: 123

4- الجيش القطري:
 
- الترتيب: 65 عالمياً
 
- ميزانية الدفاع: 5.8 مليار دولار
 
- عدد الجنود: 19 ألفاً
 
- عدد الطائرات: 165
 
- عدد الدبابات: 134
 
- عدد المدرعات: 3100
 
- المدافع ذاتية الحركة: 46
 
- المدافع المقطورة: 12
 
- راجمات الصواريخ: 47
 
- الوحدات البحرية: 86

5- الجيش العُماني:
 
- الترتيب: 76 عالمياً
 
- ميزانية الدفاع: 8.4 مليار دولار
 
- عدد الجنود: 46 ألفاً
 
- عدد الطائرات: 128
 
- عدد الدبابات: 117
 
- عدد المدرعات: 932
 
- المدافع ذاتية الحركة: لا يوجد
 
- المدافع المقطورة: 183
 
- راجمات الصواريخ: 12
 
- الوحدات البحرية: 22

6- الجيش البحريني:
 
- الترتيب: 79 عالمياً
 
- ميزانية الدفاع: 1.5 مليار دولار
 
- عدد الجنود: 13 ألفاً
 
- عدد الطائرات: 110
 
- عدد الدبابات: 180
 
- عدد المدرعات: 833
 
- المدافع ذاتية الحركة: 38
 
- المدافع المقطورة: 26
 
- راجمات الصواريخ: 17
 
- الوحدات البحرية: 48
 
 
(الخليج أونلاين)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:12 | 2023-06-29
18:30 | 2023-06-29
18:00 | 2023-06-29
17:14 | 2023-06-29
16:55 | 2023-06-29
16:46 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website