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عربي-دولي

شاهد.. بوتين "يرتّب" جيب ضابط يحمل "الحقيبة السوداء"

Lebanon 24
29-06-2023 | 06:38
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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأنظار، بعد قيامه بترتيب هندام أحد الضباط المرافقين الذي حمل بيده حقيبة سوداء.
 
وظهر الرئيس الروسي خلال زيارته إلى داغستان، وهو يقوم بتوجيه السلام إلى ضباط المروحية التي تقله، حيث لاحظ وجود خلل في جيب الضابط، الأمر الذي دفعه إلى ترتيبها بالشكل الصحيح.
 
 
 
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ووصل الرئيس الروسي إلى داغستان، أمس الأربعاء، في زيارة تخللها الكثير من النشاطات.
وهذه الحادثة ليست الأولى للرئيس الروسي، ففي عام 2020، قام بوتين بالتقاط قبعة سقطت من على رأس أحد جنود حرس الشرف الفلسطيني، الذين كانوا في استقباله أثناء لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيت لحم في الضفة الغربية.


وحظيت المشاهد في ذلك الوقت بإشادة كبيرة في العالم العربي، بسبب تصرف الزعيم الروسي العفوي. (سبوتنيك)
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