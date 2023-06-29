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عربي-دولي

هزّة أرضيّة شديدة القوّة تضرب باكستان... هل من خسائر بشريّة؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 06:38
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ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر اليوم الخميس، الأجزاء الشمالية من باكستان من دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الهزة كان على عمق 170 كم في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.
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وشعر بالهزة سكان المناطق الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد. (روسيا اليوم)
 
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