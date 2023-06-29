الحُجّاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

واصل حجاج بيت الله الحرام، صباح الخميس، رمي الجمرات، في أول أيام التشريق.



وبدأ الحجاج بعد فجر الخميس، بالتوجه إلى منى لرمي الجمرات ابتداء من الجمرة الصغرى ثم الوسطى، وانتهاء بالكبرى.



وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، أن عملية نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة من وإلى منى بعد رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، تمت بنجاح ودون تسجيل أي حوادث تذكر.



وحث الشلهوب جميع الحجاج على عدم حمل أمتعتهم خلال التنقل، تحسبا لاحتمالية حدوث أي حوادث تدافع.



بدوره، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، عن نجاح خطة استقبال الحجاج في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأشار السديس إلى أنه "تم تنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي منذ وصولهم إلى المسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية كافة".

فيديو | تنظيم عال وسهولة تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم #بسلام_آمنين في أول أيام التشريق#الإخبارية pic.twitter.com/vem3x91ydz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023



ابن سلمان يستقبل كبار الشخصيات

في سياق متصل، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن والده الملك سلمان، كبار الشخصيات من الأمراء، والقادة العسكريين، وعلماء الدين، وذلك في قصر منى بمكة المكرمة.



كذلك، حضر الاستقبال شخصيات خليجية، وصفتها وكالة الأنباء السعودية بأنها "من كبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي".



وقال ابن سلمان مخاطبا الضيوف: "ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا".



لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟

أيام التشريق التي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى حتى اليوم الرابع، سميت بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرقون (يقددون) فيها لحوم الهدي والأضاحي.



وكانت اللحوم سابقاً تقطع لأجزاء صغيرة، ويتم وضعها في الشمس لتجفيفها، وفي هذه الحالة يصبح اسمها اللحم القديد، ويمنع ذلك تعفن اللحم وفساده حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم.



يشار إلى أن غدا الجمعة وهو ثاني أيام التشريق، وسيشهد بدء عودة الحجاج إلى بلدانهم، إذ يكتفي الحجاج المتعجلون برمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. وفي الوقت نفسه، يواصل الحجاج الآخرون رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق (رابع أيام عيد الأضحى المبارك). (عربي21)



