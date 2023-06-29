ما حقيقة هذا الفيديو الذي قيل إنه يوثق اللحظات الأخيرة لركاب غواصة "تيتان"؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديوـ ادعوا أنه يظهر اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة "تيتان" قبل فقدان أثرها، ومن ثم الإعلان عن وفاة من فيها بسبب انفجار داخلي في أعماق البحر.

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ويظهر في الفيديو أشخاص يدخلون في ما يبدو أنها غواصة صغيرة، ثم تسحب الغواصة إلى عرض البحر وتغوص هناك تحت الماء، فيما طاقمها يبتسمون ويعربون عن حماسهم.



لكن في الحقيقة، هذا الفيديو لا يتعلق برحلة الغواصة المنكوبة، التي فقدت على مقربة من حطام "تايتانيك" في قاع المحيط الأطلسي، وراح ضحيتها 5 من أثرياء العالم، فالأشخاص الظاهرين في الفيديو المتداول ليسوا هم أنفسهم الضحايا الذين نشرت صورهم عقب الحادث، ما ينفي أن يكون الفيديو عائدا للرحلة المنكوبة، مثلما ادعت المنشورات المضللة.

وتبيّن اثر التفتيش عن مشاهد من الفيديو على محركات البحث، أن المقطع من رحلة بحرية أخرى، وقد نشره أحد المشاركين فيها، على حساب تشير بيانات صفحاته أنها تدار من الولايات المتحدة وأستراليا، ويتابعه مئات آلاف المهتمين بمغامراته ورحلاته، وقد نشر هذا الفيديو قبل أيام موضحا أنه مصور قبل أسابيع.

وقال في مقدمة الفيديو على موقع يوتيوب: "فيما العالم كله يراقب أعمال الإنقاذ الجارية لطاقم الغواصة المفقودة في جوار سفينة تايتانيك، أود أن أشارك معكم تجربتي في مهمة قبل أسابيع، لو لم تُلغ رحلتي لكان ممكنا أن أكون أنا داخل هذه الغواصة" المفقودة. (الحرة)