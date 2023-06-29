بين اليابان وكوريا الجنوبية... إحياء اتفاق تبادل عملات

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اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية على إحياء اتفاق تبادل عملات بقيمة 10 مليارات دولار، بناء على تحسن العلاقات الثنائية لتعزيز شبكة أمان مالي إقليمية وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة.وكان قد تم الاتفاق على اتفاق المبادلة لأول مرة عام 2001 كأداة لمساعدة البلدين على مكافحة أزمة مالية، لكن لم يتم استخدامها مطلقاً وانقضت صلاحيتها عام 2015 وسط توتر دبلوماسي.وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين إن اتفاق مقايضة العملة يأتي في إطار طموح البلدين لدعم التعاون بينهما.وفي ذروتها عام 2011 بلغت قيمة اتفاق المقايضة 70 مليار دولار.