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عربي-دولي

بضربة عاليّة الدقّة... روسيا تقتل جنرالين أوكرانيين و50 ضابطا

Lebanon 24
29-06-2023 | 07:59
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل جنرالين أوكرانيين كانا مشاركين في اجتماع باللواء رقم 56 الآلي المستقل، أثناء تعرضه لضربة يوم 27 حزيران الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها وجهت ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار الموقتة للواء المشاة، ونتيجة لذلك، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. (سكاي نيوز)
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