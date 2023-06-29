لماذا أصبحت غابة كريمينايا أخطر الأماكن بالنسبة للجيش الأوكرانيّ؟

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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن القوات الأوكرانية تعترف بشكل متزايد بأن الوضع بالقرب من كريمينايا في جمهورية لوغانسك أصبح صعبا بشكل متزايد بالنسبة لها.وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الغابة بالقرب من كريمينايا، تُعتبر في الوقت الراهن، واحدة من أخطر الأماكن على خط المواجهة".ونقلت الصحيفة عن عسكريين أوكرانيين قولهم إنّ "الوضع في الغابة بالقرب من كريمينايا أصبح أكثر صعوبة، حيث تتعرض القوات الأوكرانية لهجمات شديدة من جانب وحدات الجيش الروسي".وقال أحد العسكريين الأوكرانيين: "كان علينا التراجع. فمن دون غطاء مدفعي مناسب، من الصعب جدا على المشاة الصمود، لأن الروس هاجمونا بشدة".وأشار الأطباء الأوكرانيون أيضا، إلى أن عدد القتلى في منطقة كراسني ليمان ارتفع عشرة أضعاف.وفي وقت سابق، أفاد العقيد الأميركي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، الذي عمل في فترة سابقة كمستشار لرئيس البنتاغون، أن القوات الأوكرانية تقف حاليا عند حافة الانهيار الكامل. (روسيا اليوم)