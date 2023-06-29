تكهنات تلف مصيره.. أين الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين؟

هناك الكثير من التكهنات حول مكان وجود قائد القوات الجوية الروسية، الجنرال سيرغي سوروفيكين، اذ أنه لم يُشاهد منذ يوم السبت 24 حزيران 2023، عندما أصدر نداءً عبر الفيديو لرئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية لوقف تمرده.

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ولم يجر الإعلان عن وضع أو مكان الجنرال الروسي سوروفيكين، منذ إحباط تمرد عسكري لمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد ذكرت، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين أنهم أطلعوا على معلومات استخباراتية أميركية، تفيد بأن سوروفيكين "لديه معرفة مسبقة بخطط يفغيني بريغوجين للتمرد على القيادة العسكرية الروسية".

وغياب سوروفيكين، أثار حتى الآن أسئلة أكثر من الإجابات، حول مكان وجود الجنرال وحالته العقلية.





وأشار أحد المدونين المشهورين باسم Rybar، الأربعاء، إلى أن سوروفيكين لم يُشاهد منذ يوم السبت وليس معروفًا على وجه اليقين أين هو الجنرال الملقب باسم "جنرال نهاية العالم" من قبل الصحافة الروسية، في حين أن هناك رواية بأنه يخضع للاستجواب.

كما ادعى الصحفي الروسي المعروف، أليكسي فينيديكتوف، المحرر السابق لمحطة إذاعة إيكو موسكو المغلقة الآن، أن سوروفكين لم يكن على اتصال بأسرته منذ ثلاثة أيام.

وتواصلت شبكة CNN مع الكرملين ووزارة الدفاع الروسية للتعليق على مكان وجود سوروفكين، ليرد الكرملين بـ"لا تعليق" في حين قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لا أستطيع قول أي شيء".



ولا تزال الظروف التي سجل فيها سوروفكين آخر مقطع فيديو له غير واضحة. (cnn)