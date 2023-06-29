كولونا في منغوليا.. وعين فرنسا على اليورانيوم

Advertisement

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى منغوليا اليوم الخميس، في زيارة تهدف لتعزيز التعاون مع هذه الدولة الآسيوية الغنية بالموارد الطبيعية منها المعادن الاساسية.وتأتي الزيارة امتدادا لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، حسبما أعلن مسؤول دبلوماسي للصحافيين.وحينها، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن منغوليا وافقت على تزويد بلاده بالمعادن الحيوية التي تحتاج إليها، في إطار تحولها إلى اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون، خلال أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي للعاصمة المنغولية أولان باتور.وأضاف أن "منغوليا مليئة بالموارد التي لا يتم استغلالها بشكل كاف ولم تحدد جميعها".