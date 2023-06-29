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بلجيكا تعيد تشغيل مفاعلين نوويين لإنتاج الكهرباء

Lebanon 24
29-06-2023 | 08:45
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تعتزم بلجيكا مواصلة تشغيل اثنين من المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء، حتى عام 2035 على الأقل، بموجب اتفاق بين الحكومة وشركة إنجي الفرنسية المشغلة للمفاعلين.

وكان من المقرر أن يتم إغلاق المفاعلين تدريجيا بحلول 2025، ولكن وسط مخاوف بشأن أمن الإمدادات سوف يعاد تشغيلهما ومن المتوقع أن يعملان في موعد أقصاه تشرين الثاني 2026.
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وقال "أليكسندر دي كرو" رئيس الوزراء البلجيكي إن الاتفاق يعزز إمداد الكهرباء في البلاد ويخفض الاعتماد الطاقي ويضمن إنتاج كهرباء منخفضة الكربون ومنخفضة التكلفة.

وقررت بلجيكا في 2003 وقف إنتاج الطاقة النووية بشكل تدريجي بحلول 2025، لكن الحكومة البلجيكية دخلت في مفاوضات لإطالة عمر أصغر مفاعلين، واللذين شيدا في 1985.

وتوصلت بلجيكا إلى اتفاق مع شركة إنجي الفرنسية لتمديد استخدام المفاعلات النووية لمدة 10 سنوات، بعد أن دفعت الحرب الروسية الأوكرانية حكومة بروكسل إلى إعادة التفكير في خططها للاعتماد بشكل أكبر على المحطات النووية.
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