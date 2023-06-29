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عربي-دولي

الأردن يستدعي سفيرة السويد احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف

Lebanon 24
29-06-2023 | 09:03
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ذكر بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن الأردن استدعى السفيرة السويدية في عمّان احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

وأوضح البيان أن الوزارة أبلغت السفيرة "احتجاج الأردن الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم، الأربعاء".
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