إرتفاع التضخم في ألمانيا... ماذا عن إسبانيا وإيطاليا؟

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بمعدل أكثر من المتوقع، ارتفع التضخم الألماني في حزيران، منهيا بذلك تراجعا ممتدا منذ بداية العام، مما يشير إلى طريق وعرة في المستقبل.وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 6.8 بالمئة على أساس سنوي في حزيران، وهو أعلى من المتوقع.وبالمقارنة، انخفض معدل التضخم بشكل حاد في إسبانيا إلى 1.6 بالمئة وفي إيطاليا إلى 6.7 بالمئة. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الفرنسية ولمنطقة اليورو غدا الجمعة.ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 5.6 بالمئة في حزيران من 6.1 بالمئة في أيار. (سكاي نيوز)