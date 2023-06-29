Advertisement

إقتصاد

إرتفاع التضخم في ألمانيا... ماذا عن إسبانيا وإيطاليا؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1082573-638236518302775495.png
Doc-P-1082573-638236518302775495.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بمعدل أكثر من المتوقع، ارتفع التضخم الألماني في حزيران، منهيا بذلك تراجعا ممتدا منذ بداية العام، مما يشير إلى طريق وعرة في المستقبل.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 6.8 بالمئة على أساس سنوي في حزيران، وهو أعلى من المتوقع.
Advertisement

وبالمقارنة، انخفض معدل التضخم بشكل حاد في إسبانيا إلى 1.6 بالمئة وفي إيطاليا إلى 6.7 بالمئة. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الفرنسية ولمنطقة اليورو غدا الجمعة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 5.6 بالمئة في حزيران من 6.1 بالمئة في أيار. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:12 | 2023-06-29
18:30 | 2023-06-29
18:00 | 2023-06-29
17:14 | 2023-06-29
16:55 | 2023-06-29
16:46 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website