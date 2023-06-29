بعد اتساع الاحتجاجات.. فرنسا تنشر 40 ألف شرطيّ

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أعلنت الحكومة الفرنسية عن نشر 40 ألف شرطي مساء اليوم الخميس، في أرجاء فرنسا، من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي الثلاثاء الماضي.وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عدد القوى الأمنية سيكون "أكثر من أربع مرات" مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدا في أعمال الشغب والتخريب وامتدادها إلى مدن أخرى عدة في فرنسا.وقال دارمانان إنه يجب على "محترفي الفوضى" العودة إلى منازلهم هذا المساء لأنه سيتم حشد 40 ألف من رجال الشرطة والدرك لاستعادة النظام. (الحرة)