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مروحيات "كا-52" الروسية تصد هجوما أوكرانياً وتدمر معداته على محور زابوروجيه (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2023 | 09:32
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شنّت أطقم مروحيات "كا-52" التابعة لطيران الجيش الروسي، خلال إحدى الطلعات هجومًا صاروخيًا على مدرعات المسلحين الأوكرانيين، حيث تعمل أطقم "كا-52"على ارتفاع منخفض للغاية، ما يسمح لها بالبقاء دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي.
 
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وقالت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيانها: "في اتجاه زابوروجيه، قصفت القوات الروسية القوى العاملة والمعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 في منطقة لوغوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميًا 135 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، و3 مدافع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "ميستا- بي" و "دي-20"، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. (سبوتنيك)
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