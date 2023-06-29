موظفو مطار جنيف بسويسرا يضربون الجمعة بسبب الأجور





وهذا الإضراب غير المسبوق هو الأول لموظفي المطار الذين تم تعيينهم بموجب عقد القانون العام (وليس المتعاونين من خارج الملاك الذين يؤدون أيضاً دورًا حيويًا في تشغيله) منذ انشائه قبل 104 اعوام، بحسب صحيفة Le Temps اليومية.

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وقال ممثل نقابة عمال الخدمات العامة لوكالة "كيستون- ايه تي اس" إن موظفي مطار جنيف سينفذون اضرابهم بين الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي (02,00 بتوقيت غرينتش).



وكان مجلس إدارة المطار قد أقر الخميس سياسة الرواتب الجديدة التي أثارت اعتراض الموظفين. تطال اضطرابات كبيرة، الجمعة، مطار جنيف كوانتران الدولي، ثاني أكبر مطار في سويسرا، بعدما دعا موظفوه للإضراب احتجاجاً على سياسة الأجور الجديدة.وهذا الإضراب غير المسبوق هو الأول لموظفي المطار الذين تم تعيينهم بموجب عقد القانون العام (وليس المتعاونين من خارج الملاك الذين يؤدون أيضاً دورًا حيويًا في تشغيله) منذ انشائه قبل 104 اعوام، بحسب صحيفة Le Temps اليومية.وقال ممثل نقابة عمال الخدمات العامة لوكالة "كيستون- ايه تي اس" إن موظفي مطار جنيف سينفذون اضرابهم بين الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي (02,00 بتوقيت غرينتش).وكان مجلس إدارة المطار قد أقر الخميس سياسة الرواتب الجديدة التي أثارت اعتراض الموظفين.

وأكدت إدارة المطار أنها ستفعل كل مافي وسعها لتخفيف أثر الإضراب، مشيرة إلى أنها في وقت ما "ستقرر وقف العمليات موقتاً لضمان أعلى مستوى من السلامة لجميع الشركات المشغلة في المطار".



ودعت المسافرين "إلى الاتصال بشركات الطيران واتباع الخطوات المشار إليها" مقدمة "اعتذارا من جميع الركاب وعائلاتهم عن أي إزعاج محتمل".