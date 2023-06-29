بالفيديو.. اقتحام السفارة السويدية في بغداد على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم

تمكن عشرات المتظاهرين العراقيين اليوم الخميس، من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد، احتجاجاً على إحراق نسخة من القرآن الكريم من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.
وبحسب بعض المصادر العراقية، فإن "أنصار التيار الصدري اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد، وطالبوا بطرد السفير السويدي من العراق".
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية، وطالب بطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.
وحددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، اليوم الخميس في بيان، توقيت التظاهرة "الحاشدة" التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.