بالفيديو.. اقتحام السفارة السويدية في بغداد على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم

تمكن عشرات المتظاهرين العراقيين اليوم الخميس، من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد، احتجاجاً على إحراق نسخة من القرآن الكريم من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم.

مشاهد متداولة لاقتحام متظاهريين عراقيين مبنى السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم. pic.twitter.com/TJ0Htn9NcH — محمد حاج علي (@mohammmedhajali) June 29, 2023 Advertisement

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.

سلام الله على #العراق وشعبه

هروب كادر السفارة السويدية لجهة مجهولة بعد اقتحام محتجين لمقرها بـ #بغداد رفضًا لجريمة حرق المصحف الشريف#جريمة_احراق_المصحف_بالسويد pic.twitter.com/4G5oB6gFYN — أبو جرهم (@abojrhom) June 29, 2023

وبحسب بعض المصادر العراقية، فإن "أنصار التيار الصدري اقتحموا مقر السفارة السويدية في بغداد، وطالبوا بطرد السفير السويدي من العراق".

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية، وطالب بطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.

وحددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، اليوم الخميس في بيان، توقيت التظاهرة "الحاشدة" التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.