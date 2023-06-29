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عربي-دولي

بعد احتضانه المصحف.. الأزهر يشيد بموقف بوتين "الشجاع"

Lebanon 24
29-06-2023 | 11:28
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أشاد الأزهر الشريف، الخميس، بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه ما وصفها بـ"الإساءات المتكررة بحق القرآن الكريم".

وقال الأزهر، في بيان نشر على موقعه الرسمي: "يحيي الأزهر الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبر عن احترامه للإسلام".
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وكان بوتين قد ظهر، يوم الأربعاء، وهو يحتضن المصحف الشريف بعدما أهداه له إمام مسجد.
 
وصبيحة عيد الأضحى أقدم رجل على تمزيق المصحف الذي يحمله وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن بتنظيم "الاحتجاج". (سكاي نيوز عربية) 
 
شيخ الأزهر يشيد بموقف بوتين "الشجاع"
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