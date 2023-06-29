25
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في زيارة مُفاجئة إلى أوكرانيا.. مرشحٌ رئاسي أميركي يلتقي زيلينسكي
Lebanon 24
29-06-2023
|
15:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، يوم الخميس، ليصبح أول مرشح رئاسي جمهوري أميركي يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية.
Advertisement
وقال بنس لـ"إن.بي.سي نيوز" في مقابلة من كييف إن زيارة أوكرانيا "تزيد من عزمي على القيام بدوري وعلى مواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أميركي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين".
وكان بنس صريحًا بشأن دعمه لأوكرانيا، وتبعث هذه الخطوة برسالة مدوية مفادها أنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دورًا رائدًا في قتال أوكرانيا ضد روسيا.
ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية عن المرشح الرئاسي قوله: "أعتقد أن أميركا هي زعيمة العالم الحر.. لكن المجيء إلى هنا كمواطن عادي - أن تكون قادرًا حقًا على رؤية بطولة الأوكرانيين هنا في إيربين التي أعاقت الجيش الروسي، لترى العائلات التي قصفت منازلها حرفيًا في خضم غزو روسي غير معقول وغير مبرر - فقط عزز عزمي على القيام بدوري ، لمواصلة الدعوة إلى دعم أمريكي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين ".
ويقضي بنس يوم الخميس، وفقا للمصدر في إلقاء نظرة مباشرة على معاناة الأوكرانيين على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، ويزور موشون وبوتشا وإيربين، وهي ثلاث مدن تدمرت خلال الحرب، بالإضافة إلى لقاء زيلينسكي.
ونقلت "سي. بي.سي" عن ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري زيلينسكي، إن بنس "يفهم روسيا بعمق ويفهم بعمق طبيعة هذا الصراع، وأن الأمر لا يتعلق بالأراضي، ولا يتعلق بأي أعمال تجارية، ولا يتعلق بأي شيء باستثناء الشيء الرئيسي (...) تلك القيم التي قامت عليها الولايات المتحدة".
وأضاف: "يتعلق الأمر بمساعدة دولة مستعدة للدفاع عن القيم الأساسية والجوهرية التي تأسست عليها الولايات المتحدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تطلقت بعد 3 أشهر .. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 1995 بعد 28 سنة على انتخابها (صور)
Lebanon 24
تطلقت بعد 3 أشهر .. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 1995 بعد 28 سنة على انتخابها (صور)
02:00 | 2023-06-29
29/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل تراجعه.. اليكم سعره صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل تراجعه.. اليكم سعره صباح اليوم
03:08 | 2023-06-29
29/06/2023 03:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان
Lebanon 24
بعد أسماك القرش... شاهدوا بالفيديو ما ظهر في بحر لبنان
09:43 | 2023-06-29
29/06/2023 09:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تدخل القفص الذهبي.. وفستان زفافها حديث الجمهور شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تدخل القفص الذهبي.. وفستان زفافها حديث الجمهور شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-06-29
29/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ حارة حريك... شخص رمى نفسه من على سطح أحد المباني
Lebanon 24
حادثة إنتحار تهزّ حارة حريك... شخص رمى نفسه من على سطح أحد المباني
08:08 | 2023-06-29
29/06/2023 08:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:12 | 2023-06-29
وفاة 104 أشخاص في المكسيك في حزيران جرّاء موجة حرّ
18:30 | 2023-06-29
وزراء الخارجية العرب يُدينون إحراق نسخة من المصحف في السويد
18:00 | 2023-06-29
حظر المعايير العرقية في القبول في الجامعات الأميركية
17:14 | 2023-06-29
"البنتاغون": لا قرارات وشيكة في شأن صواريخ أتاكمز لأوكرانيا
16:55 | 2023-06-29
في مكة.. أكبر حجاج إيران عمراً توفي إثر نوبة قلبية
16:46 | 2023-06-29
"لبنان لم يُصوّت".. الأمم المتحدة تُنشئ مؤسسة مستقلة لجلاء مصير المفقودين في سوريا
فيديو
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
30/06/2023 04:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
30/06/2023 04:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سائق حافلة يشن هجومًا بالفأس على زميله ويثير هلع المارة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سائق حافلة يشن هجومًا بالفأس على زميله ويثير هلع المارة.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-06-26
30/06/2023 04:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact