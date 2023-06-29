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عربي-دولي

كيف علّق الكرملين على زلة لسان بايدن؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 16:00
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أعرب الكرملين، عن أمله أن يكون الرئيس الأميركي جو بايدن كان يقصد أوكرانيا وليس العراق، بعدما بدا أنها زلة لسان منه أمس الأربعاء.


وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في إجابة على سؤال يطلب التعليق على زلة لسان بايدن الذي اعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخسر الحرب في العراق": "نحن مهتمون بهذا، نراقب الوضع بعناية شديدة ونأمل لو أن السيد الرئيس كان وضع أوكرانيا في الاعتبار خلال تصريح أمس".
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 وأوضح بيسكوف أنه لا يستطيع التعليق على صحة الرئيس الأميركي البالغ عمره 80 عامًا.
المصدر: العربي الجديد
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