التباينات تحكم أسعار النفط عالمياً.. والمستثمرون قلقون

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وكان خاما برنت ونايمكس ارتفعا بحوالى 3%، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات الخام بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 حزيران، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.ويساور المستثمرون القلق من ارتفاع أسعار الفائدة وتبعاته على النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أنه يتوقع استمرار اتخاذ قرارات بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة في الشهور المقبلة.وأكد جيروم باول، الأربعاء، أن الركود في الولايات المتحدة بعد قرار رفع أسعار الفائدة ليس الاحتمال الأكثر ترجيح، ولكنه "ممكن بالتأكيد"، وأضاف: "الحالة الأقل ترجيحا هي أن نجد طريقنا إلى تحقيق توازن أفضل دون حدوث ركود حاد حقا".وأردف: "هناك احتمال كبير لحدوث تباطؤ، لكن الاقتصاد الأميركي يتمتع بقدر كبير من القوة".