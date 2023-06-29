في مكة.. أكبر حجاج إيران عمراً توفي إثر نوبة قلبية

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن أكبر حجاج إيران عمراً توفي نتيجة تعرضه لنوبة قلبية، بعد إتمامه شعائر الحج في المملكة العربية السعودية.ونقل موقع "إيران فرونت بيج" الإخباري أن "مصطفى محمود زاده البالغ من العمر 111 عاما أصيب بنوبة قلبية بعد أداء مناسك الحج في منى، بالقرب من مدينة مكة المكرمة".كما نقل الموقع عن مسؤولي حج إيرانيين القول إن زاده سيدفن في السعودية.