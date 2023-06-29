Advertisement

عربي-دولي

"الموساد الإسرائيلي" ينشط داخل إيران ويُعلن: "قبضنا على شخصٍ خطّط لهجوم في قبرص"

Lebanon 24
29-06-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1082690-638236786036339729.jpg
Doc-P-1082690-638236786036339729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم "الموساد الإسرائيلي"، اليوم الخميس، إن عملاء تابعين له نشطوا في إيران للقبض على شخصٍ يشتبه بقيادته خطة إيرانية لشن هجوم على إسرائيليين في قبرص.

وذكر بيان الموساد أن المشتبه به هو يوسف شهبازي عباساليو، وقال إنه "تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من (مسؤولين) كبار في الحرس الثوري الإيراني" لتنفيذ مثل هذا الهجوم.
Advertisement

وقال موقع قناة "آي24 نيوز" الإسرائيلية إن الموساد تمكن من الوصول إلى "القاتل" في إيران، والحصول على شهادة مصورة منه حول كيفية قيام الحرس الثوري بتخطيط العمليات العدائية.

وبحسب المعلومات، فقد أجرى المكلف بالمهمة اتصالات مع مساعدين ومشردين إيرانيين وباكستانيين ومحليين، خلال إقامته في قبرص، حيث ساعدوه في الحصول على الأسلحة ووسائل الاتصال ونقله إلى المنطقة، التي يعيش فيها الرجل المستهدف.

وخطط المشتبه به لمتابعة "الهدف" عندما يغادر منزله ويقضي عليه في مكان منعزل ليلاً.

وفيما بعد، أُمِر القاتل بالتخلص من السلاح، حيث قام بإخفائه في مكان بعيد في ليماسول وبعدها فر إلى إيران، وفق "آي24 نيوز".

وأضاف: "تقف وراء خطة الاغتيال شعبة المخابرات الخارجية في منظمة استخبارات الحرس الثوري -الفرقة 800-".

وذكر الموساد أن العملية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات القبرصي وأجهزة مخابرات أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:12 | 2023-06-29
18:30 | 2023-06-29
18:00 | 2023-06-29
17:14 | 2023-06-29
16:55 | 2023-06-29
16:46 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website