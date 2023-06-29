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عربي-دولي

"البنتاغون": لا قرارات وشيكة في شأن صواريخ أتاكمز لأوكرانيا

Lebanon 24
29-06-2023 | 17:14
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قالت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الخميس إنها "ليست لديها علم بأن هناك أي قرارات وشيكة في شأن تخصيص صواريخ طويلة المدى من طراز أتاكمز لأوكرانيا، وذلك بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يفيد بأن واشنطن على وشك أن تزود أوكرانيا بتلك الصواريخ".
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وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم الوزارة: "ليس لدى ما أعلن عنه بخصوص أتاكمز وبالطبع لست على دراية بأي قرارات وشيكة فيما يتعلق بأتاكمز". (الراي الكويتية)
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