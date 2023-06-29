وزراء الخارجية العرب يُدينون إحراق نسخة من المصحف في السويد

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دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الجريمة التي تمثلت في التطاول على المصحف الشريف من خلال إحراق نسخة منه أمام مسجد "ستوكهولم" المركزي في السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.ورأى المجلس في بيان له مساء اليوم أن "ذلك العمل المستهجن الذي اختير تزامنا مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى "رمز التضحية والسلام" في الدين الإسلامي إنما يستفز ويسيء لمشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم ويحرض على الكراهية والعنف.وطالب المجتمع الدولي برمته والسلطات السويدية بعدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال التي تسعى لإحداث الفتن عبر التدثر بحرية التعبير.