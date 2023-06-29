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عربي-دولي

وزراء الخارجية العرب يُدينون إحراق نسخة من المصحف في السويد

Lebanon 24
29-06-2023 | 18:30
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دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الجريمة التي تمثلت في التطاول على المصحف الشريف من خلال إحراق نسخة منه أمام مسجد "ستوكهولم" المركزي في السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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ورأى المجلس في بيان له مساء اليوم أن "ذلك العمل المستهجن الذي اختير تزامنا مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى "رمز التضحية والسلام" في الدين الإسلامي إنما يستفز ويسيء لمشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم ويحرض على الكراهية والعنف.
وطالب المجتمع الدولي برمته والسلطات السويدية بعدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال التي تسعى لإحداث الفتن عبر التدثر بحرية التعبير.
وشدّد المجلس على ضرورة التصدي لأفعال الكراهية الخطيرة التي تعزز مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، داعياً المجتمع الدولي إلى اعتبار مثل تلك الأعمال "جريمة كراهية وتحريضا يعاقب عليه القانون". (كونا)
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