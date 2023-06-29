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عربي-دولي

وفاة 104 أشخاص في المكسيك في حزيران جرّاء موجة حرّ

Lebanon 24
29-06-2023 | 19:12
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توفّي 104 أشخاص في المكسيك بين 12 و25 حزيران بسبب موجة حرّ شديد ضربت الشمال الصحراوي والعاصمة.
وسُجل العدد الأكبر من الضحايا 64 في ولاية نويفو ليون الصناعية على حدود تكساس.
وسُجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة في ولاية سونورا.
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