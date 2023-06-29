واشنطن... هل توافق على ارسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا؟

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ذكرت شبكة "سي إن إن"، الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدرس الموافقة على نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، لتحقيق مكاسب كبيرة في هجومهم المضاد ضد الغزو الروسي.وقال مسؤولون للشبكة الأميركية إنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض القرار النهائي بخصوص هذه الذخائر المثيرة للجدل، قريبا، وإنه في حالة الموافقة عليها، يمكن تضمينها في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، وذلك في أقرب وقت ممكن.وأشار مسؤول أميركي تحدث للشبكة إلى أنه "سيكون لها بلا شك تأثير كبير على ساحة المعركة".وقال مسؤولون آخرون إن تغيير ظروف ساحة المعركة داخل أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين دفع المسؤولين الأميركيين إلى التفكير في مسألة إعطاء الذخائر العنقودية لكييف.وكان مسؤولون أوكرانيون "يضغطون" على الولايات المتحدة لتوفير هذا النوع من الذخائر، منذ العام الماضي، بحجة أنهم سيوفرون المزيد من الذخيرة لأنظمة المدفعية والصواريخ التي يتلقونها من الغرب، ويساعدون في تضييق التفوق العددي لروسيا في المدفعية، بحسب الشبكة.لكن واشنطن كانت مترددة في توفيرها بسبب الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين، ولأن بعض الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، هم من الموقعين على حظر الذخائر العنقودية، وفق "سي إن إن".والذخائر العنقودية، خطرة لأنها تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرا طويل المدى لأي شخص يواجهها، على غرار الألغام الأرضية.ولم يحرز الهجوم المضاد الأوكراني، الذي انطلق في وقت سابق من شهر يونيو الحالي، تقدما كبيرا، بالقدر الذي كان يأمله المسؤولون الأوكرانيون أنه سيحققه بحلول هذه المرحلة، حيث أثبتت خطوط الدفاع الروسية أنها أقوى مما كان متوقعا.وقال مسؤولون ومحللون عسكريون إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الكمية الكبيرة من ذخيرة المدفعية التي يستخدمها الأوكرانيون يوميا تكفي إذا استمر الهجوم المضاد طويلا.ونوه مسؤولون إلى أن الذخائر العنقودية، التي خزنتها الولايات المتحدة بأعداد كبيرة منذ التخلص منها، في عام 2016، يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة.وذكر آخرون أن مسؤولي الإدارة الأميركية يعتقدون أنهم تمكنوا من تخفيف مخاوف بعض الحلفاء بشأن نقل الولايات المتحدة لهذا النوع من الذخائر.واستخدم كل من الأوكرانيين والروس القنابل العنقودية منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في فبراير من عام 2022، وفي الآونة الأخيرة، بدأت القوات الأوكرانية في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها تركيا أيضا.(الحرة)