ترامب يفجّر مفاجأة حول المناظرة الرئاسية... ماذا قال؟

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رجح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعدم مشاركته في مناظرة الجمهوريين المرتقبة لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية، المتوقع عقدها في أغسطس القادم، مرجحا إقامة نشاط منفصل.ولدى سؤاله فيما لو كان سيشارك في المناظرة التي تستضيفها شبكة "فوكس نيوز" في ميلووكي بولاية ويسكونسن، في 23 أغسطس المقبل، أجاب ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز، الخميس، "من الأرجح كلا".وتشكل المناظرة أول فرصة أمام المصوتين لمشاهدة المرشحين الجمهوريين وهم يستعرضون مواقفهم التي قد تتباين في قضايا عدة بالشأن المحلي الأميركي والدولي.ووصف ترامب شبكة "فوكس نيوز" بـ "المعادية"، حيث كان قد انتقدها سابقا لعدم تغطية حملته الانتخابية، كما أنه يرى "قلة في الجدارة" لدى بعض المرشحين المشاركين في المناظرة، مثل حاكم نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، الذي يعد متخلفا عن الرئيس السابق في استطلاعات الرأي.وقال ترامب: "لماذا قد أمنحهم الفرصة لإعلان تصريحاتهم؟ لماذا قد أفعل ذلك وأنا متقدم عنهم بـ 50 و60 نقطة"، في استطلاعات الرأي.وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن ترامب يعد المرشح الأساسي في السباقات التمهيدية للانتخابات الرئاسية بين المرشحين الجمهوريين، وبهامش عريض أيضا.وأظهر استطلاع أجرته رويترز ومركز "Ipsos"، مطلع الشهر الجاري، أن حوالي 43 في المئة ممن يعتبرون أنفسهم ذوي توجه جمهوري، قالوا إن ترامب كان مرشحهم المفضل، مقارنة بـ 22 في المئة ممن اختاروا حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، وكريستي الذي حظي بـ 2 في المئة.وكان ترامب قد تعرض لانتقادات لأنه ألمح باحتمالية غيابه عن المناظرة.واتهم كريستي، الذي كان يعتبر من المقربين لترامب والذي أصبح من أشد منتقديه، الرئيس الأميركي السابق بأنه يخشى المشاركة في المناظرات لأنه يخاف من فقدان تقدمه في السباق الجمهوري.وأشار ترامب إلى أنه يتفقد عددا من العروض لاستضافة حدث منفصل تزامنا مع المناظرة الجمهورية أو في وقت لاحق من الأمسية ذاتها.وقال لرويترز: "تلقينا عروضا كثيرة، سواد لاحتضان مسيرة أو إجراء مقابلة…"، مضيفا "لا أقصد أن أكون متبجحا، لكن المناظرة لن تكون ممتعة إن لم أكن مشارك فيها". (الحرة)