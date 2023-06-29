Advertisement

عربي-دولي

توارى عن الأنظار منذ السبت الماضي.. الجنرال سوروفيكين كان قائدا سريّا في فاغنر!

Lebanon 24
29-06-2023 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1082743-638237052051063329.png
Doc-P-1082743-638237052051063329.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية انها حصلت على وثائق حصرية تشير إلى أن الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين كان عضوًا سريًا ومن كبار الشخصيات في شركة فاغنر العسكرية الخاصة.

وأظهرت الوثائق، بحسب سي إن إن، أن نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سوروفيكين الملقب بـ"هرمجدون" لديه رقم تسجيل شخصي لدى فاغنر، مضيفة أنه تم إدراج سوروفيكين مع ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الروس، كأعضاء مهمين في فاغنر.
Advertisement

وما يزال الغموض يحيط بمصير سوروفيكين في الوقت الذي رفض فيه الكرملين الرد على الأسئلة ذات الصلة.

ولم يجر الإعلان عن وضع أو مكان الجنرال الروسي، منذ إحباط تمرد عسكري لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وتوارى سوروفيكين عن الأنظار منذ يوم السبت، حينما ظهر في مقطع فيديو يناشد فيه يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر إنهاء التمرد.

وبدا منهكا في ذلك المقطع. ووردت حينها تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الأجهزة الأمنية تحقق معه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نشرت تقريرا، نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجنرال سيرغي سوروفيكين كان على علم مسبق بالتمرد قبل وقوعه في مطلع الأسبوع.

وأحال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس الماضي، الأسئلة عن سوروفيكين إلى وزارة الدفاع التي لم تصدر بيانا حتى الآن بشأنه.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان من الممكن أن يوضح الكرملين وضع سوروفيكين، قال بيكسوف: "لا، للأسف لا".

وأضاف: "لذلك أوصيكم بالتواصل مع وزارة الدفاع، هذا اختصاصها".(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-06-30
07:07 | 2023-06-30
07:00 | 2023-06-30
06:30 | 2023-06-30
06:00 | 2023-06-30
06:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website