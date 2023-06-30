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عربي-دولي

المدير العام للوكالة الذرية يزور محطة فوكوشيما.. اليكم الموعد

Lebanon 24
30-06-2023 | 00:23
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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور اليابان في الفترة من 4 إلى 7 تموز للقيام بجولة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.
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وتخطط اليابان لإطلاق المياه من محطة فوكوشيما التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية 9501.T، والتي دمرت خلال الكارثة النووية عام 2011، في البحر هذا الصيف، مما أثار مخاوف لدى البلدان المجاورة.
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