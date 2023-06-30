المدير العام للوكالة الذرية يزور محطة فوكوشيما.. اليكم الموعد

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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور اليابان في الفترة من 4 إلى 7 تموز للقيام بجولة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.وتخطط اليابان لإطلاق المياه من محطة فوكوشيما التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية 9501.T، والتي دمرت خلال الكارثة النووية عام 2011، في البحر هذا الصيف، مما أثار مخاوف لدى البلدان المجاورة.