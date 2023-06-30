الخارجية الأميركية توافق على مبيعات عسكرية محتملة لتايوان

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قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على البيع المحتمل للذخيرة ودعم الإمدادات اللوجستية لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار.وأوضحت البنتاجون أن تايوان طلبت شراء ذخيرة 30 ملم، بما في ذلك طلقات تتبع حارقة شديدة الانفجار، وطلقات متعددة الأغراض ودورات تدريب بتكلفة تقدر بـ 332.2 مليون دولار، بالإضافة إلى قطع غيار وإصلاح للمركبات والأسلحة.وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونجرس بكلتا المبيعتين المحتملتين.