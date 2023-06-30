طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر فاغنر في شرق ليبيا

استهدف قصف شنّته طائرات مسيّرة مجهولة، قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، من دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة، بحسب مصدر عسكري.





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