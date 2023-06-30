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عربي-دولي
طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر فاغنر في شرق ليبيا
Lebanon 24
30-06-2023
|
00:54
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استهدف قصف شنّته طائرات مسيّرة مجهولة، قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، من دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة، بحسب مصدر عسكري.
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روسيا
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