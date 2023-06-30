Advertisement

عربي-دولي

طيران مجهول يقصف قاعدة يستخدمها عناصر فاغنر في شرق ليبيا

Lebanon 24
30-06-2023 | 00:54
A-
A+
Doc-P-1082752-638237087125350362.jpg
Doc-P-1082752-638237087125350362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدف قصف شنّته طائرات مسيّرة مجهولة، قاعدة جوّية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، من دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة، بحسب مصدر عسكري.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي أمر الجيش الأوكراني بتعزيز الجبهة الشمالية الحدودية مع بيلاروسيا بعد فشل تمرد "فاغنر"
lebanon 24
30/06/2023 15:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فاغنر وزعيمها أضعفا بوتين.. وكييف قد تضطر للتنازل عن بعض أراضيها لروسيا
lebanon 24
30/06/2023 15:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: لا تزال قوات فاغنر داخل أوكرانيا ولا أدلة على تموضعها في بيلاروسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/06/2023 15:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن طلبت من أوكرانيا عدم تنفيذ هجمات داخل روسيا خلال تمرد فاغنر (الجزيرة)
lebanon 24
30/06/2023 15:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

فاغنر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-06-30
07:07 | 2023-06-30
07:00 | 2023-06-30
06:30 | 2023-06-30
06:00 | 2023-06-30
06:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website