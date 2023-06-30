لأداء فريضة الحج... باكستاني يمشي لأكثر من 6 أشهر

Advertisement

قطع شاب باكستاني مسافة تبلغ أكثر من 5 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام، من بلده إلى السعودية لأداء فريضة الحج.ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية قصة الشاب، عثمان أرشد، وقالت إن رحلته استغرقت نحو 6 أشهر من مدينة أوكارا في باكستان إلى مكة المكرمة في السعودية.وقال أرشد إن الرحلة كانت طويلة جدا، وواجه صعوبات خلالها، إلا أن هدف وجهته ساعده على التغلب عليها.وواصل الحجاج، الأربعاء، رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.ويتم رمي سبع حصوات على مجسم يجسد غواية الشيطان في وادي منى. وتتم هذه المناسك في مبنى ضخم متعدد الطوابق شيدته السلطات السعودية للحد من إمكانية وقوع حوادث تدافع.وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصه، ثم يرتدي ملابسه العادية.ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية، الثلاثاء، في عرفات.ويتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثمّ يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.وبعد طقوس الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.وأعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.والحج عادة ما يكون أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم.(الحرة)