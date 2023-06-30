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عربي-دولي

حارق نسخة من المصحف يعتزم تكرار فعلته.. وهذا ما أعلنه

Lebanon 24
30-06-2023 | 00:58
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أعلن الرجل الذي أحرق يوم الأربعاء نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس الخميس، أنه سيحرق نسخة أخرى من المصحف في غضون 10 أيام رغم التنديد الواسع.

وقال سلوان موميكا، وهو عراقي يبلغ 37 عاما فر من بلاده إلى السويد، لصحيفة "إكسبرسن" السويدية "في غضون 10 أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
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وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وقد تلقى "آلاف التهديدات بالقتل".

وكان موميكا قد داس الأربعاء نسخة من المصحف قبل حرق صفحات عدة منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.

وطالبت الحكومة العراقية نظيرتها السويدية بتسليم اللاجئ العراقي الذي نفذ عملية الحرق في ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقي الجنسية".

وأضاف: "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي".

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية استدعت، اليوم الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد وأبلغتها احتجاجها على حرق المصحف في ستوكهولم.
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