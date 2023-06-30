استعدادا لمواجهة زوكربيرغ.. ماسك يستعين بـ "بطل فنون قتالية"!

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استعداداً لخوض معركته التي طال انتظارها مع منافسه التكنولوجي مارك زوكربيرغ، يحشد الملياردير الأميركي إيلون ماسك المدربين، بحسب ما نشره موقع Business Insider الأميركي أمس الخميس.وكتب المقاتل الأسطوري الفائز ببطولة القتال النهائي "يو إف سي"، جورج سانت بيير، في تغريدة أشار فيها إلى ماسك على تويتر: "أنا من كبار المعجبين بك، وسيكون شرفاً كبيراً لي أن أساعدك وأكون شريكك في التدريب على التحدي ضد زوكربيرغ"، فيما رد ماسك عليه بتغريدة: "حسناً، هيا بنا".وسانت بيير هو محترف سابق في فنون القتال المختلطة، ويعتبر أحد أعظم المقاتلين في تاريخ هذه الرياضة. وكان بطلاً في قسمين من بطولة "يو إف سي"، وفاز باللقب في وزن "ويلتر" للملاكمة، ثم لقب الوزن المتوسط.ويبدو أنَّ الرئيسين التنفيذيين للتكنولوجيا وافقا على الاقتتال بعدما غرّد ماسك، الأسبوع الماضي، قائلاً إنه "مستعد" لمباراة مصارعة داخل قفص حديدي إذا قبل زوكربيرغ التحدي. واستجاب الرئيس التنفيذي لشركة ميتا عبر منصته الخاصة، إنستغرام، وطلب من ماسك إرسال موقع المواجهة.وفي هذا الصدد، قال رئيس بطولة "يو إف سي"، دانا وايت، إنه تحدث إلى اثنين من المسؤولين التنفيذيين التقنيين عبر الهاتف وكلاهما "جاد جداً" بشأن القتال.لكن يبدو أنَّ ماسك يتدرب على القتال برغم أنَّ التفاصيل النهائية للمباراة لم تتحدد بعد. حيث قال ليكس فريدمان، عالم الحاسوب ومقدم مدونة صوتية شهير، إنه اجتمع مع ماسك في "جلسة تدريب مرتجلة"، مضيفاً في تغريدة، أنه أُعجِب بـ"قوة إيلون وصلابته ومهارته".(عربي بوست)