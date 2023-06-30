Advertisement

عربي-دولي

سنهزم بايدن بشرط واحد... هذا ما اعلنه رئيس مجلس النواب الأميركي السابق

Lebanon 24
30-06-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1082772-638237125902614279.jpg
Doc-P-1082772-638237125902614279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس مجلس النواب الأميركي السابق بول ريان، يوم الأربعاء، إن الحزب الجمهوري سيتغلب "بالتأكيد" على محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لعام 2024 طالما أن المرشح "ليس ترمب".

وقال ريان على قناة "CNBC": "أنا مع أي شخص لا يُدعى ترمب الآن... أي جمهوري ليس اسمه ترمب، لأنني أعتقد أننا سنهزم بايدن بالتأكيد إذا قمنا بترشيح جمهوري اسمه غير ترمب".
Advertisement

وقال رايان إن ترمب وبايدن لديهما "علاقة تكافلية مع بعضهما البعض" و "يقدمان أفضل حالة لترشيحات بعضهما البعض". وقال رايان "كارثة إذا رشحنا ترمب".

وتابع "أعتقد اعتقادا راسخا، أننا إذا رشحنا جمهوريًا اسمه غير دونالد ترمب، فسنربح البيت الأبيض". وتابع "أنا أؤمن بذلك حقًا".

وتأتي تعليقات رايان بعد ظهور رئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي في برنامج "CNBC" وتساءل عما إذا كان ترمب هو الخيار الجمهوري الأقوى لعام 2024. وقال "هل يمكنه الفوز في تلك الانتخابات؟ نعم يستطيع. والسؤال هل هو الأقوى في الانتخابات؟" قال مكارثي: "أنا لا أعرف هذه الإجابة".

ويترشح ترمب، المحاصر بعدد من المعارك القانونية ويواجه الآن اتهامات جنائية اتحادية بشأن تعامله مع مواد سرية بعد خسارته محاولة إعادة انتخابه لعام 2020. ومع تقدم ترمب على رأس الحقل السياسي للحزب الجمهوري، قد يستعد هو وبايدن لإعادة مسلسل انتخابات عام 2020.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-06-30
07:07 | 2023-06-30
07:00 | 2023-06-30
06:30 | 2023-06-30
06:00 | 2023-06-30
06:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website