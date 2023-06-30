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عربي-دولي
سنهزم بايدن بشرط واحد... هذا ما اعلنه رئيس مجلس النواب الأميركي السابق
Lebanon 24
30-06-2023
|
03:00
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قال رئيس مجلس النواب الأميركي السابق بول ريان، يوم الأربعاء، إن الحزب الجمهوري سيتغلب "بالتأكيد" على محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لعام 2024 طالما أن المرشح "ليس ترمب".
وقال ريان على قناة "CNBC": "أنا مع أي شخص لا يُدعى ترمب الآن... أي جمهوري ليس اسمه ترمب، لأنني أعتقد أننا سنهزم بايدن بالتأكيد إذا قمنا بترشيح جمهوري اسمه غير ترمب".
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وقال رايان إن ترمب وبايدن لديهما "علاقة تكافلية مع بعضهما البعض" و "يقدمان أفضل حالة لترشيحات بعضهما البعض". وقال رايان "كارثة إذا رشحنا ترمب".
وتابع "أعتقد اعتقادا راسخا، أننا إذا رشحنا جمهوريًا اسمه غير دونالد ترمب، فسنربح البيت الأبيض". وتابع "أنا أؤمن بذلك حقًا".
وتأتي تعليقات رايان بعد ظهور رئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي في برنامج "CNBC" وتساءل عما إذا كان ترمب هو الخيار الجمهوري الأقوى لعام 2024. وقال "هل يمكنه الفوز في تلك الانتخابات؟ نعم يستطيع. والسؤال هل هو الأقوى في الانتخابات؟" قال مكارثي: "أنا لا أعرف هذه الإجابة".
ويترشح ترمب، المحاصر بعدد من المعارك القانونية ويواجه الآن اتهامات جنائية اتحادية بشأن تعامله مع مواد سرية بعد خسارته محاولة إعادة انتخابه لعام 2020. ومع تقدم ترمب على رأس الحقل السياسي للحزب الجمهوري، قد يستعد هو وبايدن لإعادة مسلسل انتخابات عام 2020.(الحرة)
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