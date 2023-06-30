شروط السلام مختلفة.. هذا ما أعلنته روسيا عن فرص السلام

تشهد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوماً جديداً من القتال الشرس بكافة خطوط التماس، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022 بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و"شروطنا الآن مختلفة".

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وقال نيبينزيا: "بعد أن ضاعت فرصة السلام بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في آذار من العام الماضي، ستكون الآن شروط ذلك بالنسبة لأوكرانيا، مختلفة بالطبع"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، على أن نظام كييف ينسى لسبب ما، عند الإدلاء بتصريحات حول مفاوضات محتملة مع روسيا، أنه هو من قام بقطع عملية التفاوض.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن الدول الغربية لم تقدم مقترحات جادة لتسوية النزاع في أوكرانيا.