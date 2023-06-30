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عربي-دولي

بتغريدة ماسك يسخر من زيلينسكي: "لن أعطيك 6 مليارات دولار"! (صورة)

Lebanon 24
30-06-2023 | 02:17
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أقدم الملياردير الأميركي مالك منصة "تويتر" إيلون ماسك على السخرية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد قيام الأخير بمتابعته على "تويتر"، حيث رد عليه ماسك بالقول: "أنا لن أعطيك 6 مليارات دولار كما فعل جو"، في إشارة إلى الرئيس بايدن. وحظيت التغريدة بتداول واسع ومشاهدات بلغت 10 ملايين مشاهدة.
 
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وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد اعترفت أنها بالغت في تقدير قيمة الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، وهو حوالي ضعف التقديرات المبكرة، مما أدى إلى فائض سيتم استخدامه في مساعدات الأمن المستقبلية. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحافي سابق، حيث قالت إن "مراجعة تفصيلية للخطأ المحاسبي توصلت إلى أن الخدمات العسكرية استخدمت تكاليف الاستبدال بدلا من القيمة الدفترية للمعدات التي تم سحبها من مخزونات البنتاغون وإرسالها إلى أوكرانيا".

وأضافت أن الحسابات النهائية تظهر وجود خطأ قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية، و2.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية. ونتيجة لذلك، لدى الوزارة الآن أموال إضافية في خزائنها لاستخدامها في دعم أوكرانيا التي تواصل هجومها المضاد ضد روسيا.

ومن شأن المساعدات غير المنفقة أن تخفف من حاجة الكونغرس إلى الموافقة على المزيد من المساعدات لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية في أيلول المُقبل. (العربية)


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