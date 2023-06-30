لماذا يتردد الاتحاد الأوروبي في استخدام الأصول الروسية؟ "Financial Times" تجيب

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تتجه الأنظار حالياً إلى الأموال الروسية الموجودة في المصارف الأوروبية، لكن المشكلة أن ما من اتفاق حتى اللحظة بشأن كيف يمكن لهذه الدول التصرف بها.وبحسب صحيفة "Financial Times" البريطانية، "وعدت المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات مفصلة في غضون أسابيع بشأن استخدام هذه العائدات لدعم إعادة بناء أوكرانيا، وذلك كجزء من جهد طويل الأمد لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته حربها. لكن هذه الخطوة محفوفة بالعقبات القانونية والمالية، كما وأن زعماء الاتحاد الأوروبي، منقسمون بشأن كيفية المضي قدما. وفي غضون ذلك، تضغط بعض العواصم بشكل خاص على اللجنة لتأجيل مقترحاتها. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لإقناع الدول الأعضاء بهذه الخطوة"."ما هي المقترحات التي يدرسها الاتحاد الأوروبي؟بحسب الصحيفة، "بعد الغزو الشامل لأوكرانيا العام الماضي، قام الاتحاد الأوروبي، مع شركاء من بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، بتجميد حوالي نصف أصول البنك المركزي الروسي المتواجدة في المصارف الخارجية والبالغة 600 مليار دولار. هذه الخطوة شكلت واحدة من أهم العقوبات المفروضة على روسيا. ومنذ ذلك الحين، نظر المسؤولون في إمكانية الاستعانة بهذه الأصول في محاولة لإعادة بناء أوكرانيا. إلا أن الغرب حذر من مصادرتها بشكل مباشر، خوفًا من انتهاك القانون الدولي أو بث الرعب في الصين والدول الأخرى التي قد تخشى أن يحدث الأمر عينه لها يوماً ما".وتابعت الصحيفة، "أعلنت المفوضية العام الماضي أنها تدرس خطوة أخرى والمتمثلة في إدارة الأصول الروسية لتوليد عوائد يمكن استخدامها لصالح أوكرانيا، مع ضمان إمكانية إعادة الأصول الأساسية في النهاية إلى روسيا. ومع ذلك، لا تزال هذه الخطوة تنطوي على مخاطر قانونية، وتشكل مخاطرة خاصة إذا فقدت الأصول قيمتها وأُجبرت الحكومات على الطلب من دافعي الضرائب الأوروبيين أن يسددوها".إذن ما هو الجواب؟بحسب الصحيفة، "تعمل مجموعة من الدول الأعضاء مؤخرًا على خطة منفصلة للاستفادة من الدخل الناتج عن الأصول الروسية المجمدة، وتركز على ودائع الأوراق المالية المركزية، تحديداً المتواجدة في مصرف "يوروكلير" ومقره بلجيكا، حيث تم تجميد أصول روسية بقيمة 196.6 مليار يورو بسبب العقوبات. لمصرف "يوروكلير" دور حاسم في الأسواق المالية العالمية. وعادة ما يعيد هذا المصرف استثمار الأرصدة النقدية الكبيرة، ويحقق الفائدة من إقراض الأموال للأسواق المالية أو عن طريق تركها في البنك المركزي الأوروبي. ويبحث مسؤولو الاتحاد الأوروبي في إمكانية تحويل هذه العائدات إلى أوكرانيا عوضاً عن الأصول الروسية، ومن المتوقع أن تصل العائدات إلى عدة مليارات من اليوروهات سنويًا".كيف ستطبق هذه الخطوة؟بحسب الصحيفة، "يجادل المسؤولون بأن الضغط من أجل استخدام الأموال لصالح أوكرانيا سوف يتزايد فقط مع تراكم السيولة النقدية. وأدت إعادة الاستثمار المؤقت للنقد الروسي الذي تشمله العقوبات في السوق إلى توليد 734 مليون يورو من الدخل في الربع الأول وحده، ومن المرجح أن يرتفع دخل الفوائد هذا العام مع ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو لمكافحة التضخم. ويقدّر المسؤولون أنه قد يكون هناك أكثر من ثلاثة مليارات يورو في الفائدة المستحقة. ويقوم مصرف "يوروكلير" عادة بتوزيع العائدات من دخل الفوائد على مساهميه، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة توزيع الأرباح".لماذا يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق؟بحسب الصحيفة، "يتمثل القلق الرئيسي للبنك المركزي في أن أي تحرك من جانب بروكسل لاستخدام الأموال التي تدعي روسيا أنها ملكها من شأنه أن يؤثر سلباً على الطلب الدولي على اليورو. فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالفعل، يمكن لبعض الدول أن تتخلى عن العملة الأوروبية الموحدة، خوفًا من أن تشهد مصير روسيا عينه إذا استُهدفت يومًا ما بالعقوبات، كما يجادل البنك المركزي الأوروبي".وتابعت الصحيفة، "يمثل اليورو ما يزيد قليلاً عن خُمس احتياطيات العالم من العملات الأجنبية البالغة 12 تريليون دولار والتي يحتفظ بها مستثمرون رسميون مثل البنوك المركزية. إن هذا الموقع يوفر لأوروبا العديد من المزايا، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض وتحسين التدفقات التجارية. ويعتقد البنك المركزي الأوروبي أن إحدى طرق التخفيف من المخاطر تتمثل في تنسيق العمل دوليًا".ماذا تعتقد الدول الأعضاء؟بحسب الصحيفة، "إن عواصم الاتحاد الأوروبي منقسمة بشدة حول هذه الفكرة، فالدول الأعضاء الكبيرة بما في ذلك ألمانيا مترددة في السير في هذا الطريق. قال أندرس أنليد، المدير العام للمجلس الوطني السويدي للتجارة ورئيس مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي، "نحن نعلم أنه ستكون هناك فاتورة كبيرة يجب دفعها لصالح أوكرانيا بشأن إعادة الإعمار وسيقع جزء كبير من ذلك على عاتق الاتحاد الأوروبي". وقال إن السؤال هو إلى أي مدى يجب أن يتحمل دافعو الضرائب الأوروبيون العبء".