أوكرانيا تستخدم ألغاما محظورة.. هذا ما كشفته هيومن رايتس ووتش

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أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، انها رصدت أدلة جديدة على استخدام القوات الأوكرانية ألغاما أرضية محظورة مضادة للأفراد بشكل عشوائي ضد القوات الروسية التي تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 2022.ودعت المنظمة الحكومة الأوكرانية إلى التزام بتعهد أعلنته في وقت سابق من هذا الشهر بعدم استخدام تلك الأسلحة والتحقيق في الاستخدام المحتمل لها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.وقال ستيف جوس، مدير قسم مراقبة الأسلحة بالمنظمة، في بيان "تعهد الحكومة الأوكرانية بالتحقيق في احتمال استخدام جيشها ألغاما محظورة مضادة للأفراد هو اعتراف مهم بواجبها في حماية المدنيين".وقالت المنظمة إنها شاركت نتائجها مع الحكومة الأوكرانية في رسالة في مايو لم ترد عليها أوكرانيا.ولم ترد السفارة الأوكرانية لدى واشنطن على طلب للتعليق من رويترز.ووقعت أوكرانيا في عام 2005 على اتفاقية دولية أُعلنت في 1997 تحظر استخدام تلك الألغام وتلزم أطرافها بتدمير مخزوناتها.وذكر التقرير أن روسيا لم تنضم إلى الاتفاقية وأن استخدامها للألغام المضادة للأفراد "ينتهك القانون الإنساني الدولي.. لأن الأسلحة بطبيعتها عشوائية".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في شباط 2022، نشرت هيومن رايتس ووتش 4 تقارير توثق استخدام القوات الروسية 13 نوعا من الألغام المضادة للأفراد التي تسببت في مقتل وإصابة مدنيين.(سكاي نيوز)