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عربي-دولي

صواريخ أتاكمز الأميركية حاجة اوكرانية.. هذه قدراتها

Lebanon 24
30-06-2023 | 12:00
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كتب موقع "الحرة": تبذل أوكرانيا جهودا كبيرة للحصول على نظام الصواريخ التكتيكي العسكري الأميركي "أتاكمز"، قائلة إن من شأنها المساعدة في شن ضربات على القوات الروسية يتجاوز مداها خطوط المواجهة. لكن لا يبدو أن الولايات المتحدة قريبة من قرار الموافقة على الطلب الأوكراني.
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وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت، أن لا علم لديها بأي قرارات وشيكة بشأن تخصيص صواريخ طويلة المدى من طراز أتاكمز لأوكرانيا، وذلك بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يفيد بأن واشنطن على وشك أن تزود أوكرانيا بتلك الصواريخ.

وقال، باتريك رايدر، المتحدث باسم الوزارة "ليس لدي ما أعلن عنه بخصوص أتاكمز وبالطبع لست على دراية بأي قرارات وشيكة فيما يتعلق بأتاكمز".

فما هي قدرات الصواريخ الأميركية طويلة المدى "أتاكمز"؟
صواريخ "ATACMS" تتميز بأنها موجهة وبعيدة المدى، وتمنح قادة العمليات القوة النارية الفورية لكسب المعركة، وفق ما نشره موقع الشركة المصنعة "لوكهيد مارتن".

ويتم إطلاق صواريخ ATACMS من راجمات (قاذقات) MLRS، وهي مزودة بأنظمة توجيه عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس).
وتحمل هذه الصواريخ رؤوسا حربية من فئة "WDU18"، بوزن يبلغ 500 باوند (نحو 227 كيلوغرام)، ويبلغ مداها 300 كيلومتر.

وتشير لوكهيد مارتن إلى أن "نظام الصواريخ التكتيكية (ATACMS) هو نظام أرض-أرض قادر على ضرب أهداف تتجاوز نطاق مدافع الجيش وصواريخ أخرى".

وأوضحت أنه يتم إطلاق صواريخ أتاكمز من قاذفات "MLRS M270 وM270A1".

ولفتت إلى أن صواريخ ATACMS كانت ناجحة جدا عندما تم استخدامها في عملية عاصفة الصحراء (حرب الخليج الثانية).
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