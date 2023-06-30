صواريخ أتاكمز الأميركية حاجة اوكرانية.. هذه قدراتها

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كتب موقع "الحرة": تبذل أوكرانيا جهودا كبيرة للحصول على نظام الصواريخ التكتيكي العسكري الأميركي "أتاكمز"، قائلة إن من شأنها المساعدة في شن ضربات على القوات الروسية يتجاوز مداها خطوط المواجهة. لكن لا يبدو أن الولايات المتحدة قريبة من قرار الموافقة على الطلب الأوكراني.وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت، أن لا علم لديها بأي قرارات وشيكة بشأن تخصيص صواريخ طويلة المدى من طراز أتاكمز لأوكرانيا، وذلك بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يفيد بأن واشنطن على وشك أن تزود أوكرانيا بتلك الصواريخ.وقال، باتريك رايدر، المتحدث باسم الوزارة "ليس لدي ما أعلن عنه بخصوص أتاكمز وبالطبع لست على دراية بأي قرارات وشيكة فيما يتعلق بأتاكمز".فما هي قدرات الصواريخ الأميركية طويلة المدى "أتاكمز"؟صواريخ "ATACMS" تتميز بأنها موجهة وبعيدة المدى، وتمنح قادة العمليات القوة النارية الفورية لكسب المعركة، وفق ما نشره موقع الشركة المصنعة "لوكهيد مارتن".ويتم إطلاق صواريخ ATACMS من راجمات (قاذقات) MLRS، وهي مزودة بأنظمة توجيه عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس).