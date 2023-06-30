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عربي-دولي

رئيس بولندا ينتقد مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا في ملف الهجرة

Lebanon 24
30-06-2023 | 04:15
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انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا، الاتحاد الأوروبي لأنه يقدم المزيد من الدعم لدول خارج التكتل، مثل تركيا، لمساعدتها في التعامل مع الهجرة أكثر مما يقدمه لأعضائه، بحسب تعبيره.

وقال دودا في تصريحات لإذاعة "زت" الخاصة: "لا أفهم لماذا أنفقت المفوضية الأوروبية والمؤسسات الأوروبية مليارات اليورو لمساعدة تركيا عندما استقبلت مليون مهاجر سوري، لكنهم لم يكونوا على استعداد لمساعدة بولندا التي استقبلت ملايين اللاجئين من أوكرانيا".
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