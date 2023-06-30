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عربي-دولي

في ليبيا.. مسيرات مجهولة تقصف عناصر "فاغنر" وانقسام في البرلمان

Lebanon 24
30-06-2023 | 04:13
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ليل الخميس ـ الجمعة، استهدف قصف شنّته طائرات مسيّرة مجهولة، قاعدة جوية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، من دون أن يُسفر عن خسائر بشرية، وفق ما أعلن مصدر عسكري.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن طائرات مسيّرة "مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوية (150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر" الروسية. ولم يتحدّث المصدر عن سقوط ضحايا.
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وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

ومن نيسان 2019 إلى حزيران 2020، شارك عناصر من مجموعة فاغنر في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ومذاك، ظل مئات من عناصر فاغنر نشطين في الشرق، منطقة الموانئ النفطية، وفي جنوب ليبيا، بعد مغادرة جزء منهم إلى مالي أو إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

توتر في البرلمان
وفي تطور آخر، لوح قرابة 40 نائبا في البرلمان الليبي بمقاطعة الجلسات العامة التي تعقد في مقره بمدينة بنغازي، وعقد جلسات في العاصمة طرابلس بعد عيد الأضحى، وذلك احتجاجا على مخرجات وقرارات الجلسة الأخيرة المغلقة التي عقدت بداية الأسبوع الجاري.

واعتبر النواب في بيان أن الجلسة الأخيرة التي عقدتها رئاسة البرلمان، "مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى"، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة فيها.

وأكد النواب أن الجلسة التي عقدت يوم الاثنين الماضي، "باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني"، معتبرين أن ما حدث في الجلسة "استهتار ومحاولة لإضعاف البرلمان".(العربية)

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