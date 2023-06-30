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عربي-دولي

ماكرون وزوجته يرقصان خلال حفل موسيقي.. ويتعرضان للانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2023 | 04:24
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بينما تعم الفوضى والتظاهرات فرنسا، انتقد عدد من الناشطين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث انتشر له فيديو وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية ليلة الأربعاء.

وظهر ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للنجم الإنكليزي إلتون جون في باريس مساء الأربعاء.
 
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وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته.

كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع الفنان الشهير بعد انتهاء الحفل.
 
وانتقد ناشطون وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط التظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

بينما أشاد البعض بظهور ماكرون، واعتبروا تصرفه حكيما لأنه أظهر "ثباتا انفعاليا" سيهدئ الشعب الفرنسي.

وتسبب مقتل شاب ترجع أصوله لشمال إفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة الخميس.(سكاي نيوز)




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